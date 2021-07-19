東京奧運中華代表團齊聚松山機場，預計搭乘下午1點華航包機飛往日本，中華隊自2004年雅典奧運起已連續4屆奪金，舉重更是自2008年北京奧運之後連續3屆站上最高榮譽頒獎台，本屆東京奧運23日開幕，中華隊24日就有機會奪牌，但論起奪金仍以27日的「舉重女神」郭婞淳最有希望。

中華隊此次在18個運動種類68位選手取得參賽資格，今天出發的14支代表隊分別是自由車、跆拳道、划船、輕艇、射箭、柔道、游泳、網球、羽球、射擊、體操、拳擊、桌球與舉重隊。24日上午就有女子射擊10公尺空氣步槍，林穎欣率先登場，下午射箭混雙接力爭取奪牌，晚間跆拳道女將蘇柏亞力拼前三。

25日男子射擊呂紹全在10公尺步槍、吳佳穎與田家榛在女子10公尺空氣手槍、射箭女子團體、跆拳道黃鈺仁也背負奪牌重任。26日重點在男子團體射箭、男子體操團隊、桌球混雙林昀儒／鄭怡靜以及男子跆拳道劉威廷。

27日最大奪金希望除了舉重女神郭婞淳外，還有射擊10公尺空氣步槍混雙呂紹全／林穎欣。28日男子體操全能李智凱；29日男子射擊不定向飛靶楊昆弼與桌球女單決賽。30日有女子射擊25公尺手槍田家榛和吳佳穎，射箭女子個人雷千瑩、林佳恩與譚雅婷，晚上則是桌球男單林昀儒。

31日重頭戲射箭男子個人湯智鈞、魏均珩，羽球男雙李洋／王齊麟；8月1日男子體操個人賽鞍馬李智凱，羽球女單戴資穎；2日羽球男單周天成；3日男子體操單槓唐嘉鴻、女子拳擊林郁婷。

台灣舉重在2008年北京奧運陳葦綾、2012年倫敦奧運與2016年里約奧運許淑淨連續3屆奪金，郭婞淳目前保有女子舉重59公斤級抓舉、挺舉與總和三項世界紀錄，如無意外，這面金牌可說是穩穩到手。