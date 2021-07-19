中央宣布全國三級警戒延長至26日，健身房等室內運動場館有條件前提下可微解封，民眾迫不及待想甩脂健身，但民眾也有防疫疑慮，台中市府法制局提醒消費者，微解封仍不敢去健身中心運動時，要主動申請暫停會籍，避免未去使用仍被持續扣款，造成權益受損。

體育署公布相關運動場館開放的防疫管理規範，包括容留人數乘載量以25％為限、入館實聯制、保持社交距離及器材設備間隔使用、不提供淋浴間等要求，由於管制規範仍屬嚴格，有些健身業者選擇繼續停止營業，但也有些業者選擇配合管制而開放。

法制局長李善植表示，有些消費者等了兩個月終於可以運動健身，但也有消費者怕成為防疫破口而不敢入館運動，健身中心目前屬於微解封狀況，與疫情前所提供的健身服務自有差異，消費者評估是否可接受微解封的健身服務內容。

消費者如果不能接受或仍有使用上疑慮者，務必要主動向健身中心請假，否則健身中心已營業，原本暫停營業而停止扣款會籍收費，將隨健身中心恢復營業自動恢復正常扣款。

三級警戒期間未解除，法制局呼籲，業者應提供友善且方便的請假申請方式，盡量採取線上或電話請假方式，避免用紙本或現場臨櫃申請，以降低接觸感染風險。

市府建議業者提供請假緩衝期間，讓未能於7月13日微解封前完成請假申請者，在緩衝期間提出請假申請亦可視為完成申請，減少日後可能產生的消費糾紛，提升企業與消費者的和諧關係。