大陸國家發展改革委新聞發言人金賢東在19日召開的7月例行新聞發布會上說，1至6月，中歐班列共開行7323列，年增43％，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。

中歐班列上半年共運送貨物70.1萬標箱（標準貨櫃），年增52％，累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。

截至目前，已鋪畫中歐班列專用運行線73條，通達23個國家的168個城市，西安、烏魯木齊、重慶、成都、鄭州等5個中歐班列集結中心開行4581列，占開行總量的63％。