上半年中歐班列共開行7323列 年增43％ 12:052021/07/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5月和6月中歐班列開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發展改革委新聞發言人金賢東在19日召開的7月例行新聞發布會上說，1至6月，中歐班列共開行7323列，年增43％，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。 中歐班列上半年共運送貨物70.1萬標箱（標準貨櫃），年增52％，累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。 截至目前，已鋪畫中歐班列專用運行線73條，通達23個國家的168個城市，西安、烏魯木齊、重慶、成都、鄭州等5個中歐班列集結中心開行4581列，占開行總量的63％。 永豐金Q1海外獲利靚 年增逾五成 中國平安保費收入 罕見衰退 #中歐班列 #開行 #73 #23 #年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇伊士運河世紀大堵塞 陸國家發改委：中歐班列解燃眉之急 12:022021/07/19 兩岸 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 12:352021/07/19 財經 企業客戶需求旺 雄獅8月再開5天關島商品 11:412021/07/19 財經 盧秀燕：家教男社交圈連結還未結案 10:582021/07/19 生活 新北防疫基金達4.7億 36萬人受惠 04:102021/07/19 地方新聞 陳俊聖帶頭 宏碁高層主管再加碼持股 09:392021/07/19 財經 工商社論》影響下半年國際油價走勢的三大因素 04:102021/07/19 財經要聞 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 行庫加碼美債 浮動利率最搶手 04:102021/07/19 金融．稅務 大陸連3月拋美債 仍居第2大債主 04:102021/07/19 焦點新聞 千億資金緊盯超級航運周 04:102021/07/19 財經要聞 兩岸熱門新聞 史無前例大封殺 亞馬遜下狠手開鍘大陸賣家 - 兩岸 - 旺報 內蒙呼倫貝爾2水庫潰壩 16660人受災、22座橋梁被毀 - 兩岸 曾指控病毒是實驗室製造 閻麗夢與其資助者郭文貴反目成仇 - 兩岸 日凌干擾 火星探測器總設計師：9月天問一號將失聯一個月 - 兩岸 美阻陸購入光刻機 加劇中荷關係惡化與全球晶片供應鏈緊張 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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