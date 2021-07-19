疫情期間千萬不要鐵齒 男脫口罩抽菸遭檢舉被告發

疫情期間千萬不要我行我素！50歲的陳姓男子，18日在連鎖大賣場汽車服務中心換輪胎時，在營業廳內公然脫口罩抽菸，遭人投訴檢舉，警方到場查處，陳男坦承有違法行為；警方依違反《傳染病防治法》及《菸害防制法》等，開出2張告發單。預計陳男為違規行為，至少要繳5000元罰款。

警方指出，中市第四警分局大墩所在18日上午11時許，接獲民眾檢舉，指有民眾不戴口罩抽菸，違反防疫相關規定；警方到場查處，陳男承認有違法行為。

大墩所警方依法開出傳染病防治法、菸害防制法2張告發單。警方表示，依違反《傳染病防治法》及《菸害防制法》相關規定，外出未配戴口罩，可開罰3000元至1.5萬元，在禁菸場所抽菸可罰2000元至1萬元，全案分別函送經發局、衛生局認定後裁罰。

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