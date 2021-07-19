國防安全研究院一篇即時評析，內容表示PTT八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，並稱也可能為中國製國藥疫苗銷台打開窗口；國民黨文傳會副主委鄭照新今天在臉書質疑，隨便指控一個擁有自由批判政府權利的公民為中共同路人，就是這個政府，最粗糙廉價的認知作戰。

以下是鄭照新臉書內容

謝謝徐巧芯，用心整理了一個大半夜出來的資料。在被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74％！

就像一個ptt評論裡面所講：「認知作戰來了，至於是哪邊不好說」。

國防院報告的作者蔡榮峰，在2015年國民黨執政時期的文章「鍵盤參戰-淺談數位原民的網路政治學」裡面，提到「網軍」只是鄉民自娛娛人的戲謔性稱謂，「台灣主政者對網路認識之有限居然到這種程度」，結果到了民進黨自己執政，這位仁兄搖身一變成了指控別人是網軍的大將先鋒？！

隨便指控一個擁有自由批判政府權利的公民為中共同路人，就是這個政府，最粗糙廉價的認知作戰！