北部一位52歲男子疑因新冠疫情不敢就醫，強忍腰酸數周才就醫，經檢查發現兩顆約二公分大的結石堵住左腎臟出口，已形成嚴重的腎水腫，幸透過軟式輸尿管腎臟鏡以鈥雷射轟碎結石，僅住院兩天就回家躲疫情，澄清醫院泌尿外科主任江冠忠表示，雖然疫情當頭，腎結石病人千萬不能強忍，錯失治療期有可能對腎臟造成不可逆性的傷害，甚至恐因腎衰竭而需終身洗腎。

這位住在北部的男性患者，四月間檢查出有腎結石問題，又逢五月間正值北部新冠肺炎疫情嚴峻，他根本不敢到醫院就醫，能忍就忍，因中部疫情較不嚴重又得知澄清醫院有軟式輸尿管腎臟鏡搭配鈥雷射碎石療法，於是前往就醫。

江冠忠表示，該患者的兩顆約兩公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處，由於結石不小

，用體外震波碎石恐效果不佳，如果用經皮腎碎石術因需在腰部開一個傷口穿到腎臟碎石，要較長時間住院又引起患者的恐慌，最後接受了軟式輸尿管腎臟鏡加上鈥雷射的碎石術，以可彎曲軟式輸尿管腎臟鏡由尿道進入腎臟結石的地方，啟動鈥雷射像機關槍似的轟碎結石，碎成僅0.1公分的粉末狀，再隨尿液自然排出。

經住院兩天，該患者就可以火速出院，回北部躲疫情，一切的腰酸消失不見，最近再回診照X光檢查，原來兩顆大結石已不見縱影。

江冠忠說，腎結石好發年齡約在30至50歲之間，除了會使患者腰酸、絞痛及血尿外，最重要的是造成尿路阻塞後，直接影響到腎臟的功能，如果不及時治療，可能對腎臟造成不可逆性的傷害，近而造成腎衰竭而需終身洗腎。腎結石與飲食有關，不少患者都有家族病史，即使將結石粉碎排出仍有一半的患者仍有復發的可能。因此，呼籲腎結石患者要多喝水外，最重要的是要定期門診追蹤檢查，以避免造成更大的傷害。