國民黨北市議會黨團書記長王欣儀。（摘自王欣儀臉書／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲17日直言，考慮舉債幫市民買第3劑疫苗，國民黨北市議會黨團表示，早在今年5月27日，黨團就已發出聯合質詢稿，要求以北市府名義自購疫苗以保障市民健康安全，並支持相關預算，樂見柯終於鬆口願從善如流，接受黨團的建議，盼柯市府加速展開採購、取得疫苗，造福市民。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，現在柯願意接受國民黨團先前的要求建議，並說市府內部有類似規畫，黨團也願意全力支持市府相關預算規畫，但同時也要求市府應在最短時間內完成前置工作，以首都北市府的名義，自主申購疫苗。

王欣儀強調，柯市府接受黨團的建議，開始規畫自主購買疫苗，不再只出張嘴坐等疫苗，絕對是正確的決定，而市府不論以何種預算方式、形式加速疫苗取得，黨團也會全力予以支持、協助，但也提醒柯，關於疫苗採購案，不要只是在媒體節目上說，需要拿出完整、具體且可行的方案。

面對印度變種Delta病毒入侵，國民黨議會黨團期待，北市府能盡速展開作業，努力取得具保護力、安全有效的疫苗，並加速完成施打，以全方位、無遺漏地保障各世代台北市民的健康，提高覆蓋率、加速渡過此次疫情，並做好因應籌謀，防患於未然，才能防堵疫情反覆。