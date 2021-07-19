疫情升溫，三級警戒延至26日，對國內各行各業均產生重大影響，許多民眾被迫失業、放無薪假，商家紛紛關門，整體經濟動能近乎停滯。國民黨北市議會黨團表示，為使受疫情影響的國人均能得到國家的照顧，也考量隨著疫情趨緩後的振興復甦，呼籲台北市長柯文哲向中央爭取普發現金1萬元。

國民黨北市議會黨團發出聯合質詢稿，參考美國、南韓、加拿大的經驗，每個國家都根據國內情況，有條件普發紓困金，要求北市府應以正式公函或其他官方管道，向中央提出建議，建請中央規畫每人普發紓困津貼1萬元，以達紓困與振興之效，雖為數不多，但仍是及時雨。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，根據主計總處公布最新失業調查，受疫情三級警戒衝擊，5月失業率升至4.11％，創下7年半最高，就業人數較上月驟減12.6萬，更創下歷年同期最大減幅，在疫情、畢業季影響下，6月失業率勢必還會升高，顯見疫情所帶來的經濟負能量，不僅劇烈，更將持續。

王欣儀指出，政院雖分別於去年通過2次紓困預算，然而2次的紓困卻都是怨聲載道，許多需要紓困的民眾沒有辦法領到，或是手續繁雜、曠日廢時，無法及時紓困，這些反應都代表著針對個別族群的紓困，無法達到預期效應。

王欣儀強調，黨籍議員們皆收到許多民眾陳情，表示自己被排除在紓困外，形同「紓困孤兒」，生計陷入困頓，希望政府能放寬紓困門檻，幫助更多需要的人度難關，如今唯有普發現金，才能填補目前紓困的漏洞，照顧更多需要的民眾。

國民黨北市議會黨團說，考為疫情所產生的全面性影響，以及面對疫情後的經濟振興與復甦，地方政府都不應置身事外，更不能袖手旁觀，透過中央政府統一發放現金以注入經濟活水有其必要性，期盼藉由普發現金紓困，協助民眾度過疫情所致的生活難關。