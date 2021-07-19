貨車撞倒騎士「詭異前後移2次」 受害親屬控肇逃兼謀殺（取自臉書「爆料公社公開版」）

雲林縣西螺鎮16日發生1起車禍，1輛貨車在違規迴轉時遭後方機車撞上，機車騎士當場倒地昏迷，而詭異的是，貨車司機第一時間並未下車察看，而是將車前後移動2次；騎士家人事後PO出監視器影片，控訴司機2次移動就是為了「肇逃與蓄意謀殺」；不過對此網友呈現2派意見，一派認為司機明顯肇逃，一派則認為是角度問題。

雲林西螺文昌國小附近的1處路口16日發生恐怖車禍，1輛貨車停在路邊欲違規跨越雙黃線迴轉時，疑似未注意後方來車，轉彎時遭到1輛機車直衝撞上，機車騎士當場倒地不起；而騎士的家人18日在臉書「爆料公社公開版」公開當時的路口監視器畫面，騎士家人控訴貨車司機明知撞到人，「卻沒有下車查看，還移動車子2次」。

遭撞的騎士目前右手粉碎性骨折、雙腿骨折、牙齒斷裂，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。（翻攝自騎士家屬臉書）

遭撞的騎士家人表示，貨車司機第1次移動看起來是想要肇事逃逸，直到1名黑衣男子見狀跑去拍打車窗後，對方才停了一會，但隔沒多久又再次移動車子，「第2次移動個人認為像是蓄意謀殺」，而且事後該司機未留下聯絡方式，是家人將影片放在網路上後，該司機才聯繫他們，並將全部事宜交給保險公司處理。

遭撞的騎士目前右手粉碎性骨折、雙腿骨折、牙齒斷裂，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境；許多網友看到影片後紛紛痛批該貨車司機很離譜，「最討厭這種路邊切出來不看路的人」、「太誇張了要討回來，三寶不要出來危害」、「建議直接提告傷害，他對你們不義、你們何必對他仁慈」、「看影片很明顯就是壓到人了」；不過也有不少人認為畫面不清楚，加上角度問題，不能一味認為對方肇逃。