尾隨女子返家 新北惡男噴灑辣椒水搶手機

33歲康姓男子17日下午謊稱訪友，尾隨35歲偉姓女子進入新北市板橋區大東街租屋處強搶iPhone11手機。（翻攝畫面）

33歲康姓男子，17日下午尾隨35歲偉姓女子進入新北市板橋租屋處，噴辣椒水強搶iPhone11手機。警方18日將康男逮捕到案，經查赫然發現，14年前康男年僅19歲時，曾對一名女高中生犯下變態性侵案，被判刑15年，前年才假釋出獄。

17日下午，康男獨自坐在新北市板橋區大東街路旁的機車上，見偉女獨自返家，上前謊稱要上樓訪友，便尾隨偉女一同進入公寓，豈料，趁偉女開租屋處房門時立即朝偉女噴灑辣椒水，並將她推倒在地，強搶iPhone11手機後倉皇逃逸。

板橋警分局向檢察官聲請拘票，18日上午將康嫌逮捕歸案，警訊後依強盜、傷害等罪嫌將康嫌移送地檢署偵辦。

不過驚人的是，警方發現康男14年前曾犯下性侵案，當年僅19歲的他，還在軍中服役，竟性侵一名17歲女高中生，手段殘忍變態，被軍事法院依強盜而強制性交罪判刑15年，2019年才假釋出獄。