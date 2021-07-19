受夠長達1年半的防疫限制，19日零時一到，英格蘭各地酒吧湧入大批人潮狂歡，不過英國政府強行讓英格蘭地區在19日全面解封的舉動仍被形容是首相強生的豪賭，專家預期英國將可能面臨單日確診達20萬人的窘境，醫療體系受到嚴重考驗，最慘的狀況是英國政府髮夾彎，重新實施防疫措施，這對強生內閣來說是最壞消息。

#FreedomDay from Heaven central London as nightclubs open again after 16 months pic.twitter.com/p0hkTdr8S1 — Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) July 18 2021

19日英國政府將讓英格蘭地區全面解封，包括取消口罩強制令、室內外群聚人數等，社交距離措施將僅適用於機場及確診者，夜店、運動場將可全面開放，容納人數將不受限。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，19日零時一到，英格蘭各地酒吧湧入大批民眾慶祝「自由日」，年輕人早就受夠了長達一年半的封鎖期，等著在午夜大開趴，不少人為了慶祝，寧願在酒吧外面等上一小時，當晚氣氛也被形容為宛如在「慶祝新年」。

Meanwhile in London...

Queues for nightclubs to celebrate ‘freedom day’.



(UK had more than 50000 cases in 24 hours)

pic.twitter.com/BvXn9N8SN3 — Rita Panahi (@RitaPanahi) July 19 2021

英國《衛報》（The Guardian）報導，倫敦帝國學院（Imperial College）教授、流行病學家佛格森（Neil Ferguson）昨（18）日接受英國廣播公司（BBC）專訪時直言，英國將會面臨非常困難的夏天，屆時英國單日確診人數恐飆升至10萬人，甚至20萬人，即便半數民眾已完整接種疫苗，每日仍可能約有1000或2000人因新冠住院。單日住院人數達到2000人相當於去年聖誕節前夕英國的疫情狀況。

隨著Delta病毒流竄，英國每日確診與住院人數再度攀升，18日新增約4.8萬人確診，過去7天平均住院率也上升至約600人，單日死亡人數雖有上升，但和前2波疫情相比，比例仍低，目前英國已經有68%成人完整接種2劑疫苗。

英格蘭地區19日全面解封，當天零時一到，酒吧、夜店馬上湧入大批狂歡人潮，宛如慶祝新年。圖為里茲酒吧外排隊等待進入店裡的人潮盛況。（圖／美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近期英國首相強生（Boris Johnson）為自己強行解封的政策辯護，坦承有預期到病例會上升、更多人死亡，但他也強調如果不能在接下來幾周內重新開放，「我們何時才能恢復正常？」

關於英格蘭解封後可能面臨的狀況，佛格森表示，雖然現階段住院民眾的重症率及死亡率不高，「但只要（住院）病例夠多，仍然會為醫療體系帶來很大的負擔」，嚴重擾亂醫療服務，甚至讓非必要手術被迫取消。

英國瑞丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）同樣表示，英國國民保健署（NHS）額外面臨的壓力，對數百萬罹患其他疾病、並且正在等待治療的患者來說都是壞消息，他說目前等待治療的患者名單已經創新高。

克拉克說另一個更具破壞性的結果是，每多一人確診，病毒再突變的機率也跟著上升，雖然他不認為疫苗會立即完全無效，但也表示疫苗的保護效力有可能逐漸削弱。

民調機構Deltapoll主席泰曼（Joe Twyman）表示，如果屆時英國疫情持續惡化，強生政府的支持度將會受到打擊，他認為解封後對於強生內閣最糟的狀況就是，病例暴增導致政策大翻轉，必須重新實施防疫限制，他形容將會是「災難性髮夾彎」，強生先前曾強調，帶領國家解封的計畫「審慎但不可逆轉」。