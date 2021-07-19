42歲蔡易昇今年4月12日持槍殺害綽號「阿八仔」天道盟會長，犯案後主動投案，遭檢方以殺人罪起訴羈押至今，士林地院19日視訊開庭，蔡否認殺人故意，僅承認傷害，不小心打到致命部位，不過，蔡臨時主張自己有精神方面疾病，並聲請法院調閱20年前的病歷資料，法官諭知候核辦。

蔡開庭仍堅稱，自己是要打死者林文章的腿，沒想到林轉身倒下，第2槍才會打中右肩，聲稱是不小心打中胸部，才會傷勢嚴重致死。

蔡更辯稱，曾在高雄國軍醫院看過精神科，導致他很容易記仇，所以才會開槍，大家都說他「頭殼壞掉」。但辯護人則稱，不曾與被告討論過有精神疾病，偵查中也沒有申請鑑定，而公訴蒞庭檢察官則稱，20年前就醫，現在早已回歸正常生活，無調查的必要。

法官諭知8月26日續行準備程序，法官若下次庭期3級警戒解除是否要選繼續遠距還是提解到庭，蔡毫不猶豫直接回「想到法庭」。