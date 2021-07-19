越南疫情嚴峻，全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業宣布，因應越南疫情嚴峻，當地供應商受疫情影響無法供料，伸興越南兩座組裝廠及一座加工廠19日至8月1日全面停工14天，將會影響7月出貨。

伸興當初因應歐盟對大陸家用縫紉機課徵傾銷稅，轉進越南先後設兩座生產組裝廠，以及一座加工廠，將大陸中低價位家用縫紉機型從大陸移往越南生產，目前越南廠產量占比拉升至92％，大陸廠產量降至7％，台灣廠產量僅1％。

伸興6月合併營收8.12億元，年增16.69％：上半年合併營收48.01億元，年成長72.47％，雙雙改寫同期新高。

伸興表示，越南伸興因應越南疫情嚴峻，當地供應商受疫情影響無法供料，伸興越南兩座工廠面臨缺料情況，19日至8月1日，停工14天。越南伸興加工廠必須配合越南當地政府執行「三就地」政策，必須就地生產、就地用餐及就地住宿，伸興考量廠區使用空間及醫療設施有限，以員工的健康安全為第一優先，也決定從19日起停工14天。

伸興指出，伸興後續將視當地供應商復工情形或協調大陸供應商替代供料。伸興將密切監控疫情後續發展，並以員工健康為第一優先，積極做好防疫工作及配合當地政府防疫規範，儘速符合三就地原則，保持最大彈性調整因應，並視情況需要進行生產調度。