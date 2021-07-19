繼屏東縣、台東縣後，彰化縣今起一連4天為全縣7384名中小學教職員接種疫苗，一早接種情形很踴躍。（謝瓊雲攝）

繼屏東縣、台東縣後，彰化縣今起一連4天為全縣7384名中小學教職員接種疫苗，一早接種情形很踴躍。（謝瓊雲攝）

彰化縣國中小學教師、行政員工共7384人，19日起一連四天全面開打新冠疫苗，成為中部地區教師頭香；不少教師一早依造冊通知前往指定接種站，心情愉快，表示希望疫情趕快回穩，才能如期開學，早日跟孩子們回歸校園正常教學。

今天也是第二輪疫苗預約接種第4天，彰化縣長王惠美一早就馬不停蹄前往鹿港衛生所、謝慧瑛小兒科診所、埔心衛生所、員林宏仁醫院、員林何醫院、員林衛生所、大村衛生所、大村黃建成診所、黃紀源診所、陳錫鎰小兒科診所、張文宗小兒科診所等施打站關心巡視，不斷提醒接種疫苗者要注意多休息、多喝水。

由於中央撥發給彰化縣的莫德納疫苗已全數打完，今天安排施打的都是AZ疫苗，前來等候施打的教職員表示，只要是國際認可的疫苗都很安全，不會擔心，能打得到疫苗才能增加抵抗力、避免重症，也覺得比較安心。

張姓教師就說，自5月19日宣布停課以來，已經長達兩個月了，往年暑假期間還有營隊等活動，今年校園變得靜悄悄的，這麼長時間都沒有學生，真的不太習慣，希望能有更多人盡快接種疫苗，也讓學生們都能安全回學校復課，大家都恢復正常的生活。

縣府指出，全縣中小學教職員依照造冊資料，到指定接種站施打疫苗，第2劑須等中央撥發疫苗後，再由學校通知安排施打；補習班則請補教老師們先上教育部建構「補習班資訊系統」線上填報，等造冊完成後，就可提交中央審查。

王惠美說，謝謝所有醫護人員的辛勞，也謝謝所有老師們的辛苦，這一波教職員工施打完成後，就要準備上工了；她再次提醒，打完疫苗要先再留觀區休息30分鐘，若無不適就可回家，多休息、多喝水，兩天內不要喝酒、也不要激烈運動，如果有發燒，就吃普拿疼等藥劑退燒，若發燒超過兩天，就要盡速就醫。