馬詩慧是香港著名的模特兒，擁高顏值和姣好身材的她，還曾獲選香港十大模特兒，天生麗質的馬詩慧，還是幸福人妻一枚，馬詩慧與香港影星王敏德在1992年步入禮堂，夫妻育有二女一子，幸福組成一家五口，儘管馬詩慧是三寶媽咪，不過她依舊擁有曼妙身材，馬詩慧日前就辣穿開中門泳裝，解放傲人W形美胸，不科學畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，馬詩慧頭綁高馬尾、戴墨鏡，愜意地以側臉入鏡，不吝嗇解放好身材的馬詩慧，身穿黑色泳裝、胸口豪開深U的設計，讓她的白嫩美肌和傲人W形美胸全都露，馬詩慧保養有術，沒有讓歲月在身上留痕跡、曼妙身材超不科學，俏麗模樣完全看不出她是三個孩子的媽。

馬詩慧的火辣身材基因也遺傳給一對星二代女兒王曼喜、王麗嘉，姊妹倆不只身材前凸後翹，雙姝作風也相當大膽，不時在網上曬性感S身材，王家姊妹因此成為話題人物，王曼喜過去大方承認自己是雙性戀，並公開攝影師女友；妹妹妹王麗嘉也常分享大尺度性感照片，還被封為「最辣星二代」。

而昨（18日）是王曼喜的29歲生日，父母王敏德、馬詩慧都在網上發聲祝福，王敏德不吝嗇對女兒喊愛你，馬詩慧也噴母愛寫下，我永遠以你為榮，妹妹王麗嘉則曬出姊妹接吻合照為王曼喜慶生，一家人好感情更是羨煞眾人。