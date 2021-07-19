大陸19歲大一女孩都美竹近日爆料知名藝人吳亦凡玩弄多名女孩甚至未成年少女感情，在大陸社交網路上引發軒然大波。如今包含契爾氏（Kiehls）、良品鋪子等多個品牌也已隱藏部分吳亦凡相關代言微博；知名美妝品牌蘭蔻也暫時關閉了部分相關貼文。18日晚上7時多，另一品牌韓束也率先發文表示，已向吳亦凡方發出《解約告知函》並終止一切品牌合作關係。但LV、寶格麗等奢侈品牌仍保持正常。

此外，大陸央視新聞的官方微博今年5月曾為吳亦凡新歌做宣傳，目前也已刪除微博。同時吳亦凡待播影視作品中，目前最受關注的是與演員楊紫合作的古裝劇《青簪行》，預計也將受到影響。

吳亦凡方面除了7月8日曾發佈律師聲明稱都美竹言論不實外，對於都美竹最新的受訪內容仍然沒有任何回應。

根據觀察者網報導，7月18日都美竹接受網易娛樂採訪進一步透露，吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年女生。都美竹稱自己已分批退回50萬元人民幣的所謂「封口費」，並做好了走法律程序準備。截止18日晚上8時多，網易娛樂的微博獲得了8.3萬人次的轉發。