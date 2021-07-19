新竹市議會國民黨團決定25日起連續3天辦理下屆市長初選電話全民調作業，圖為參選人林耕仁的選舉看板。（陳育賢攝）

國民黨新竹市議會國民黨團原預定於6月26日辦理的下屆新竹市長初選、全民調作業，因疫情3級警戒而順延，而隨著中央在上周宣布微解封，全國疫情也有轉穩定緩和趨勢，國民黨團決定本月25日起連續3天辦理電話民調，人選結果可望在28日出爐並送交中央。

新竹市議會議長兼國民黨新竹市黨部主委許修睿表示，針對新竹市民眾關心的國民黨下屆市長人選問題，市議會國民黨團規畫針對有意願角逐下屆市長的優秀黨籍議員作民調初選，並且將採全民調方式辦理，由3家民調公司辦理民意調查，綜合3家公司的結果，推出民調最高的人選，再送交黨中央審核決定下屆代表國民黨出征競選市長的人選。

黨團原預定是在上個月26日起連續3天辦理，但因疫情在5月中旬快速升溫，全國升級警戒至3級，原本中央流行疫情指揮中心祭出3級警戒要至6月28日，黨團就已有延期辦理的準備，但指揮中心之後又再延了2次至7月26日，為方便民調公司作業，因此確定初選作業暫時延至7月底。

許修睿說，隨著國內疫情已降溫，確診數已在穩定下降且緩和，中央也在上周宣布全國部分微解封，加上疫苗施打正在加快覆蓋率，國民黨團決定本月底的初選民調作業不再延期，確定在本周日起的25日、26日、27日連續3天作電話全民調，並是採全室內電話民調作業，結果可望在28日或29日出爐，屆時再將民調最高的人選送交黨中央審核。

據了解，市議會國民黨團議員都希望下屆市長人選是具在地條件，希望由已在地方服務多年、具地方政治經驗的優秀議員披掛上陣競選，並為藍營贏回失去8年的藍天，因此這次是由市議會國民黨團主辦民調初選，要在議員中找到最佳人選。

目前表態參選的國民黨籍議員有包括香山區的林耕仁與陳啟源以及東區的李國璋等3人，3人也都已起步多時，在基層積極布局，並都具有雄厚的基層實力，而由於此次初選將採全民調，因此「知名度」與「形象」極為重要，3人的政見、祝賀、形象看板早已在新竹縣、市各大看板出現，全力增加曝光率並爭取民眾印象與好感。