國民黨黨產遭黨產會凍結，2014年錄取「中山獎學金」的9名學子因此拿不到錢，其中1名黃姓學子提告向國民黨討130萬元，國民黨雖辯獎學金屬贈與契約，在黨產被凍結後已撤銷贈與，但台北地院認為，契約對黃男負有約定義務，且國民黨並非全部資產都遭凍結，因此判應如數給付。國民黨不服，日前已提起上訴。

黃男提告主張，他2016年1月11日簽立中山獎學金契約書，國民黨自2016年1月15日起，應每半年付他65萬元，為期2年，總額260萬元，但他最後只拿到130萬元。他因財務困境曾規劃休學，國民黨告知有其他方法能給付獎學金，他才繼續苦撐，但最後仍沒拿到錢，因此提告請求給付剩餘130萬元。

國民黨抗辯，獎學金契約屬贈與契約，黨產遭凍結後，無力再支付任何一筆獎學金，連員工薪資都得借款支付，這不是簽約當下能夠預料的，萬般無奈下只能撤銷贈與，而贈與經撤銷後，國民黨已不必給付。

北院認為，中山獎學金契約內容要求黃男履行出國留學義務，學成後須返台入黨服務，若未履行就得償還獎學金，顯然不是單純贈與契約；國民黨雖稱黨產全被凍結，但與財務報表、資產負債表、收支決算表記載不符，又未證明有其他拒絕給付的正當理由，遂判國民黨應如數給付。