從燃油引擎到電池動力引擎，博世(Bosch)繼續縮減生產網絡，位於德國哥廷根市(Goettingen)、擁有300多名員工的工廠將賣給中國第三大電池製造商的國軒高科。

國軒高科將收購Bosch Aftermarket Solution的100%股份，雙方沒有提到收購金額。而哥廷根工廠將成為國軒高科在歐洲的第一個電池生產據點。國軒將進行工廠改造、員工訓練和轉型。

國軒高科方於7月14日宣布與德國福斯進行策略合作，共同推動福斯在德國Salzgitter市工廠的電池生產，國軒高科將提供技術支援。

博世還對媒體表示，正在考慮關閉位於慕尼黑市附近的Berg am Laim市工廠，正與員工對於未來的搬遷進行磋商。博世發言人表示，從內燃機到電動化的過渡，導致產能過剩，因此需要高度的調整博世的慕尼黑廠目前生產燃油泵和燃料噴射閥，擁有250名員工，受到汽車業電動化轉型的直接影響。

目前德國數以萬計的汽車業就業職位岌岌可危。大陸集團(Continental)計畫在全球裁員3萬人，競爭同業德國的ZF集團計畫裁員1.5萬人。博世至今沒有說明具體裁員計畫和人數。