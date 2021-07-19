受半導體族群疲弱影響，19日日股走跌，並測試年線支撐。早盤結束時，日經指數收27,584.99點，跌418.09點或1.49%。東證收1,905.96點，跌26.23點或1.36%。

日經年線目前位置在27,672點左右，瑞穗證券認為，日股能不能守住年線至關重要，萬一跌破可能就將下探至25,500點左右。

上周美股暴走，半導體相關類股領跌，日線連4黑，費城半導體指數也來到一個月低點。太陽誘電跌4.9%，勝高跌4%。東京威力科創跌2.2%，而愛德萬測試也跌1.4%。

新冠Delta變種病毒擴散，以及東奧硬是要復賽，都嚴重打擊日相菅義偉支持度。

東京奧運會快要開始，陸續來參加的國際選手中，已經發現有新冠確診案例。

三井住友信託資產管理表示，東奧會場上應可看見更多群聚事件，將會加重東京疫情，日本政治也會因此動盪不安。

共同社最新民調，日本民眾對日相支持率已下滑至35.9%，為菅義偉2020年9月上台以來最低的一次。