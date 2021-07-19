美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好瑞昱盈利能力持續強勁，維持加碼評等、目標價由580元調升到600元。

美系外資表示，儘管PC需求低於預期，但晶圓代工緊張恐使得PC半成品能見度提升，加上WiFi 6升級潮將帶動結構性增長，故看好瑞昱盈利能力仍然強勁，將瑞昱2021年、2022年每股收益上調13%、19%，分別為28.55元、33.11元，維持加碼評等、目標價由580元調升到600元。

美系外資表示，瑞昱第二季營收258億元、季增長11%、年增長49%，預估瑞昱受惠產品組合以及平均售價提升下，第二季毛利率可望相較自第一季的44.8%成長、上升至47%，高於市場預期的45%，每股獲利落在7.3元，獲利季增長22%、年增長84%。

美系外資表示，WiFi 6、車用對瑞昱總營收的貢獻，預計將自今年的5~10%增長到2022年的10~15%，且有利於利潤率成長，瑞昱車用營收占比預計將以每年1%的增長率成長，到2024年將占比4%，且隨著WiFi 6E的推出也將縮小與同業的差距，另外，2021年產能短缺影響終端市場，也阻礙了WiFi、乙太網和交換機的升級，但該升級潮可望在2022年重新加速，假設發生這種情況，供應緊張可能會持續下去，也暗示著瑞昱的利潤率繼續有撐。