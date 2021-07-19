高市少年隊派出最強「叫賣哥」聯手最甜美「宣導師」，以防詐常識為主題直播開講，宣導青少年防詐、勿當車手觀念。（高雄市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

北部1名19歲王姓大學生因疫情停課在家缺錢花用，透過朋友介紹當車手賺2000元外快，高市17歲黃姓少年參加朋友為首的詐欺集團，擔任日賺千元的提款車手，雙雙栽在警方手裡；根據高市警局統計，今年1至6月有108件少年詐欺犯案件，其中多數是當車手，由於車手被捕獲率近乎百分百，除面對刑事責任外，還得背負高額民事賠償責任，警方呼籲青少年勿以身試法，否則因小失大。

高市1名17歲黃姓少年今年3月間看到博弈網站刊登的投資廣告，因好奇心和朋友一起加入後，被對方遊說以每日賺1000元的代價，擔任集團的提款車手，還提供自己的帳戶和金融卡給集團成員使用，警方循線逮獲黃姓少年送辦，並持續追查涉案共犯。

北部1名19歲的王姓大學生，因疫情期間停課宅在家，缺零用錢花用，竟異想天開透過朋友介紹當車手，詐騙集團以假檢警涉及刑案的手法先詐騙82歲陳姓婦人，陳婦交付30萬元後，詐騙集團認為陳婦家境富裕，故技重施，由王姓大學生假扮法官，6月19日搭火車南下高雄領取婦人交付的60萬。

王姓大學生萬萬沒料到，陳婦因先前被騙已報警，和警方聯手在屋內等人，當場被警方活逮；王姓大學生被警方移送後，遭法官裁定收押，在看守所渡過難忘的疫情假期。

高市警局少年隊表示，因疫情關系，青少年宅在家，使用網路時數倍增，因欠缺網路知識，也有青少年為了賺零用錢，不惜加入詐欺車手行列，經統計，今年1至6月高雄市就有108件少年涉及詐欺案件，涉案少年在詐欺案中分別擔任車手、收簿手或者提供人頭帳戶，顯示詐欺集團招募車手逐漸年輕化趨勢。

少年隊長王春生表示，詐欺集團招募年輕車手，大多以「輕鬆、高薪、好賺」的話術，吸引涉世未深的青少年加入車手行列，且洗腦未成年少年若被捕的話，因為還未滿18歲，多數可緩刑，但其實擔任車手的報酬率低，風險卻很高，被警方捕獲率幾乎百分百。

王春生指出，少年詐欺犯除了要面對刑事責任外，因多數詐欺集團設斷點，查不到上游的話，被害人若提民事求償，一罪一罰，未成年犯罪者得背負高額的民事賠償責任，甚至監護人父母或家長需負連帶賠償責任，呼籲暑假打工仍要睜大眼睛防範，若有疑問可打165反詐騙專線查詢。