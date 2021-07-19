台北股匯市今(19日)雙雙下挫，新台幣兌美元盤中一度來到28.059元，貶值5.4分，午盤暫收在28.048元，貶值4.3分，成交金額8.88億美元。

新台幣匯價上周五(16日)失守28元整數關卡，終場收在28.005元兌1美元，貶值1.13角，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以28.02元開出，貶值1.5分，台股盤中一度下挫逾180點，新台幣貶值幅度也擴大，截至午盤止，盤中高點來到28.002元兌1美元，最低為28.059元兌1美元。

Delta變種病毒確診案例增加，引發投資人憂心，上周五美股收黑，道瓊工業指數終場下跌299.17點，跌幅0.86%，以34687.85點作收，標準普爾500指數下跌32.87點，跌幅0.75%，收在4327.16點，那斯達克指數下跌115.90點，跌幅0.80%，收在14427.24點。

台股今開低走低，盤中跌逾180點，指數一度報17708.15點，下跌187.1點。