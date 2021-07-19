（ETtoday提供）

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距離2022年的縣市首長選舉的時間越來越近，各陣營雖早有布局，但今年5月台灣本土新冠肺炎疫情的大爆發，為政壇掀起一片波瀾，特別是被列為重災區的首都台北市，現任市長柯文哲的防疫政策與成效引發諸多聲量，連帶使得被喻為柯文哲接班人的副市長黃珊珊因協助抗疫而能見度大增，外界認為黃珊珊參選2022台北市長將會影響選舉結果，預期台北市將是2022選戰最受矚目的關鍵地區。

《ETtoday新聞雲》於7月13日至16日針對18歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查。調查結果顯示，藍營中，台北市民最支持蔣萬安；綠營中，台北市民最支持陳時中。若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則以蔣萬安勝出，目前支持度差距為15.2％。若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從15.2%拉近為6.5%。

《ETtoday新聞雲》去年九月的調查相比，陳時中支持度下滑2.8%，估計為5月新冠肺炎本土疫情爆發後，指揮部署遭受質疑所受到的衝擊；蔣萬安支持度小幅增加1.4%；值得注意的是黃珊珊支持度大幅提升7.3%，顯示現任市長柯文哲在這次防疫戰役中確實轉移不少支持度給黃珊珊。但因距離選舉還有一年多時間，後續變化仍有待觀察。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。