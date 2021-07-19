受科技股重挫影響，香港恒生指數19日表現疲弱，截至午盤，恒指跌1.59％報27.558.42點。國企指數跌1.66％報9984點。紅籌指數跌0.9％報3782點。

科技股幾乎全面下挫，恒生科技指數午盤跌超2％。其中，美團跌超4％、百度跌4.07％、嗶哩嗶哩跌3.69％、阿里巴巴跌2.67％、騰訊跌2.39％。

另，「恒大系」亦集體走低。恒大汽車跌近7％、中國恒大跌超7％、恒大物業跌超6％。

快手跌4.83％，股價較2月16日的最高點417.80港元下跌逾65％，市值蒸發超1兆港元。快手下跌原因主要是7月9日，快手的上市聯席保薦券商摩根士丹利將其目標價由300港元下調至130港元，評級由「超配」下調為「低配」。摩根士丹利認為，快手2021年第二季的月增率較抖音低14個百分點，是自2018年第四季以來最大差距，因此大幅下調評級。