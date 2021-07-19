黃男穿西裝打領結想跳海遭救。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

吊車司機穿著禮服想跳海，台南市安平區四草大橋上，日前出現穿著新郎禮服男子想輕生，警方勸說時，醉醺醺黃姓男子語帶保留，自稱家庭壓力大，並哭倒在警員懷裡，警方找來他的岳父，經過一番安慰才將男子帶回家。

四草大橋每逢夏季輕生案件多，安平區警方規勸對象多是衣著闌珊的打扮，最近竟出現1位西裝筆挺男子想跳海輕生，奇特打扮吸引橋上釣客注意，並及時將他拉住報警。

警方發現該男穿著禮服並打上蝴蝶結領帶，談吐正常，不像一般的輕生者，男子滿身酒氣，大喊不要救他，隨即栽進警員肩上，抱著警員痛哭。

警方了解，28歲黃男為吊車司機，去年剛結婚，還未生小孩，面對詢問不願明說，只稱因家庭問題想不開。警方趕緊找來他的岳父協助。

黃男岳父表示，曾詢問女婿為何穿著禮服外出，黃男回答是要參加朋友婚禮即出門。家人事後起疑，誰會在新冠肺炎疫情期間舉辦婚禮？又察覺黃男已喝醉，感覺不對勁報警。

黃男家人表示，黃男每次喝醉就情緒低落，去年即曾輕生遭阻，今年再次尋短，家人都很困擾，也希望他能穩定情緒。警方當場安撫黃男，要他有心事別放心裡，令家人帶回照顧。

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