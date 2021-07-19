烟花颱風逐漸接近台灣，最快21日發布海上警報，第三河川局19日與水利署視訊會議，報告防汛整備情形，確保防災整備應變作業全面到位。（第三河川局提供／黃國峰台中傳真）

輕颱「烟花」強度持續增強中，中央氣象局指出，不排除登陸北台灣，水利署第三河川局19日表示，為確保防洪安全，已於18日完成各項防汛整備，移動式抽水機已備妥，隨時可出動，也請疏濬廠商預先撤離在河床的機具，提醒民眾提早做好防颱準備。

烟花颱風可能達到中度颱風等級，且不亞於前幾波滯留鋒面強度，水利署第三河川局，19日與水利署視訊會議表示，已透過縣市防汛溝通平台聯繫台中市、南投縣做好防災因應工作，全天候24小時保持密切聯繫，並確認智慧防汛監測設備運作正常，以備大雨滂礡時，即時監控調度，移動式抽水機隨時出動抽水，並已通知目前於中部各大河川施作疏濬工程的廠商，預先將機具撤離河川區域，確保防災整備應變作業全面到位。

第三河川局指出，台中市大雅區員寶庒圳支線因0621豪雨損壞部分已於7月10日改善完成，109至110年間，水利建造物，須立即改善部分都已完成修復，並對破堤施工案件，啟動無預警檢查機制，防汛搶險相關廠商，也完成通訊測試及整備通知，三河局防汛志工隊，亦隨時待命協助視察水情及防災應變作業，務求災害風險降至最低。

由於烟花颱風逐漸接近台灣，最快21日發布海上警報，而位於南海的TD09熱帶性低氣壓，也於19日早增強為第7號颱風「查帕卡」，雙颱將互相牽引，影響颱風動向，第三河川局呼籲民眾不可輕忽，即早清潔住家四周的排水溝，以免豪雨來臨時雨水宣洩不及。並多加利用水利署水情App、中央氣象局QPlus App、防災資訊網（https：／／fhy.wra.gov.tw／fhy／）及免付費電話0800-033838等防災避災工具掌握即時資訊，以減少生命財產損失。