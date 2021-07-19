大成鋼(2027)旗下的不鏽鋼或鋁捲板事業，都受惠美國市場供不應求，第二季營收創新高、達約255億元，季增約21.5%，年增約64.5%，下半年隨著美國景氣復甦並推動基礎建設，大成鋼第三季營運續旺，可望再創新高紀錄。

大成鋼6月營收創新高，為88.34億元，並挹注第二季營收創下近255億元的新高紀錄。6月不鏽鋼月出貨量超過1.6萬噸，鋁捲板出貨量逾3.1萬噸，不鏽鋼及鋁捲板兩大產品出貨暢旺，加上報價調漲挹注，獲利可期。

大成鋼自結5月獲利6.82億元，年增563%，每股稅後淨利0.41元，受惠漲價效應，第二季營運比第一季成長可期，法人估第二季EPS上看1.3元以上；第三季美國市場續旺以及價格續漲，營收及獲利預估再比第二季佳。

此外，外媒報導，美國最大不鏽鋼廠NAS的一個廠區因工業氣體供給不足而暫停生產，大成鋼做為美國不鏽鋼最大通路商，法人看好公司有望獲得轉單，帶動下半年營收續旺。

由於NAS是美國最大不鏽鋼廠，鋼材供應量佔美國供給總量3~4成，該公司停產讓供給更加吃緊，預料將進一步推升不鏽鋼價走揚；大成鋼為美國不鏽鋼最大通路商，有機會獲得轉單，並可望受惠不鏽鋼價上漲。

大成鋼今年上半年兩大事業隨著美國市場量價齊揚，旗下的不鏽鋼或鋁捲板事業，都受惠美國市場供不應求、產品報價持續上漲。下半年營運續旺，今年營運將明顯跳升。法人估大成鋼今年營收超越950億元、創歷史新高，獲利也有機會挑戰新高，EPS上看5元。

大成鋼第一季受惠鋁捲板、不鏽鋼價格齊揚，營收209.82億元，季增27.7%、年增29.5%；毛利率23.4%，季增10.9個百分點，年增11.4個百分點；稅後純益14.32億元，季增213%，較去年同期虧轉盈，每股純益0.88元。