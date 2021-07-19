「印度神童」阿南德曾多次精準預言新冠肺炎疫情，引發網友關注。近日他在最新發布的影片中提及，全球將再面臨第三波疫情，此外，阿南德在影片中也特別點名「台灣」，並建議台灣遵循自己的方式對抗新冠病毒，並認為「會看到很大效果」。

阿南德（Abhigya Anand）18日於YouTube頻道《Conscience》發表最新影片指出，於7月中旬，世界將面臨巨大轉變，雖然會陸續發生許多事件，但都僅只是冰山一角，且會於7月21日木星開始逆行後，狀況會更為明顯。

阿南德說，從6月起至11月，會有不少國家面臨第三波旳疫情，不過規模會比第二波來得小，但進入12月冬季後，疫情會更加嚴峻且惡化，因為最大的一波震盪會在明（2022）年4月「火土大合」才發生，因此6至11月這波疫情或許可稱為第2.5波。

面對各國新冠疫情爆發，阿南德認為不能單單只靠疫苗抗疫，認為以長期來說恐造成無法彌補的傷害，許多國家疫苗覆蓋率高雖然高，但仍被無情的病毒襲擊，他預測烏拉圭、匈牙利及賽席爾等國家，將成為死亡率最高的地區。

值得關注的是，阿南德於影片中再次提及台灣，他建議台灣與其他東南亞國家，面對新冠疫情時，遵循自己的傳統方式去抗疫，定會看到很大的效果，「因為這也是人類千古以來遵循的方式之一」，阿南德說，相信在未來的時間裡，只要大家能互相合作，定能解決問題。

「印度神童」曝將爆發第三波疫情 最新影片點名台灣

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