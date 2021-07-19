前立委顏寬恒成功在3個月內瘦10公斤後，放話要在年底前練出腹肌，否則再請3000份雞排。今（19）日他則曝光自己的一日訓練菜單，喊話「準備好面對解封的那一天，大家都有更重要的事情要做，為了所有人，做那個負重前行的人吧！」網友看了照片後直呼，「哇，肌肉練出來了」「瘦下來真的帥很多」。

顏寬恒在臉書表示，人生哪，有時就是這樣，面對這個世界，你不能要求對方光明正大，只能要求自己強大，才能克服各種各樣的逆境。他也透露，一開始減重是帶著想要陪伴家人更久的心情，但運動似乎會上癮，不管是跑步機的有氧訓練，還是臥推、二頭肌等肌肉訓練，每當覺得要死了、真的不行了，就會告訴自己：最後三組，快要結束了！硬著頭皮，讓每次都比上一次更進步一點點，但要出發去運動的時候還是會有一點猶豫，他也問，不知道是不是大家都會？

前立委顏寬恒放話要在年底前練出腹肌。（圖／摘自顏寬恒臉書）

顏寬恒笑說，這個挑戰既然艱困，就要把一些好朋友都拖下水，「畢竟，我們面對的逆境才剛開始呢！」並標記立委蔣萬安、洪孟楷，以及台北市議員徐巧芯，希望他們可以一起加入「鋼鐵肉體鍛鍊挑戰」，而他也PO出今日訓練菜單，希望大家可以遵循著自己的能力跟進，並喊話「欸欸不要偷懶喔，你們應該都鍛鍊得比我還久了吧！」

訓練菜單包括臥推一組15下、拉力架下拉一組15下、二頭肌訓練一組10下，各5組，顏寬恒指出，這次鍛鍊的肌肉集中在上半身，但因為之前的摔傷還沒有痊癒，一早起床還是會痛，所以一邊療傷止痛一邊努力前行，將來會讓大家看見一個全新的寬恒。