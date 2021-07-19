疫情自2020年開始蔓延，儘管對產業帶來衝擊，卻也讓企業加速數位轉型的腳步。IT服務廠商緯創軟體（4953）表示，今年上半年公司營運受惠於中國大陸互聯網以及電商市場的指標新客戶帶動，營收快速成長，預期下半年需求仍然強勁，對後市營運展望樂觀看待。

緯軟今年的主要動能，主要來自新興科技如AI大數據、雲端、5G等帶動，上半年營收28.34億元，年增近17％，6月份單月營收則突破5億元大關，達5.01億元，月增4.71％，年增14％。第二季營收為14.65億元，季增7％、年增13.7％，第二季及上半年營收同步刷新單季以及上半年度歷史紀錄，再次攀上新高。

展望全年營運，緯軟董事長蕭清志在致股東報告書中表示，今年持續專注在台灣、中國大陸、日本、美國4大市場，其中，中國大陸將5G基建、大數據中心、 人工智能、工業互聯網等列為重點發展領域，相關產品、服務、與新的商業模式將有望同步帶動資訊服務需求持續成長。 蕭清志表示，緯軟自從去年底開始陸續取得大陸一級指標客戶的供應商資格，將會是接下來營運持續突破的關鍵。

至於日本、美國市場，蕭清志認為，隨著日、美疫苗接種範圍持續擴大，疫情對緯軟營運的影響將有望在今年逐步淡化，預估緯軟在日、美兩市場全年營運將重返成長軌道。目前緯軟客戶以地區別來看，中國貢獻五成最多，台灣、日本則分別為16％與17％。而緯軟前10大客戶貢獻營收最多，達四成以上，雙方合作關係都超過五年，為長期穩定的合作，而非短期專案模式。此外，在緯軟前10大客戶中，有6～8家為世界前500強企業。

蕭清志表示，在數位科技驅動之下，經濟與商業模式革新正不斷發生，而「軟體」正是這些新興科技的核心，預估未來數位經濟透過各種創新 數位科技，結合跨域整合平台與創新服務模式，將重新定義消費行為與商業模式。蕭清志認為，包括AI、大數據、雲端服務、金融科技、物聯網、5G應用、 虛擬實境/擴增實境等，皆是下一波數位轉型的關鍵要素。

蕭清志認為，新興科技領域技術人才對企業來說養成不易，推陳出新的服務與應用對企業而言也可能很陌生，但卻是緯創軟體的強項，新領域、新應用與新服務都是未來可預見的趨勢，也將會是緯軟的營運向上的機會所在。