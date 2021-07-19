第七屆公司治理評鑑結果已於4月底公布，為引導企業間良性競爭並形塑公司治理文化，對評鑑結果表現優異、排名居前5％的公司進行表揚，證交所表示，本屆因應疫情影響，避免室內空間群聚感染風險，取消頒獎典禮改採製作影片方式表揚。

為鼓勵致力提升公司治理之企業，除致贈獎座給評鑑排名前5％的45家上市公司及36家上櫃公司，另依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」，首次增加公布「市值50億元以上至100億元」類別，以利外界了解中小市值公司治理表現。

同時，也對中小市值類別排名前5％的7家上市公司及6家上櫃公司致贈獎座予以肯定。第七屆公司治理評鑑Top 5％表揚影片，彙集金管會主委天牧與證交所董事長許璋瑤致詞內容，及得獎公司活動照片，影片已置於公司治理中心網站、WebPro並寄送各得獎公司留念。

證交所表示，第七屆（109年）公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等四大構面共82項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。評鑑結果已於今年4月29日公告，與第六屆相較，本屆共有25家上市櫃公司新進排名前5％，更替比率達31％。 證交所進一步說明，公司治理評鑑每一年的指標皆會進行檢討，並配合國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，不斷的精進標準。已於109年12月30日發布的最新一屆（第八屆）評鑑指標會持續強化質化指標及著重給分差異化，除以分級給分獎勵英文資訊揭露，並配合主管機關推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，鼓勵企業將資金投入環境、社會以及公司治理（ESG）等層面。

未來仍將持續配合藍圖措施及外界建議修訂指標，期望能提升評鑑鑑別度，同時促進企業對各項公司治理機制之重視，並依執行程度不同，給予不同評分回饋，增加鼓勵效果。

證交所希望透過公司治理評鑑，將公司治理內化為企業之DNA，並藉由表揚典範企業，發揮標竿作用，共同提升我國資本市場之公司治理水平。