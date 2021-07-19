Janet與王識賢劇中握手言和。（東森、映畫提供）

《神之鄉》王識賢、Janet、李玉璽、盧以恩一家人難得放下心結開心合影。（東森、映畫提供）

Janet劇中學做菜卻被燙傷。（東森、映畫提供）

由王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、Janet謝怡芬、周采詩等人主演，東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》，上周六（17日）播出第3、4集平均收視再創佳績，公視首播收視平均1‭.‬79，東森首播平均1‭.‬45，雙居戲劇節目時段第一名。

劇中飾演女兒「夏曉滿」的盧以恩為了測試家人，在16歲生日前夕搞失蹤假結婚，險些引發家庭危機。飾演媽媽葉雲的Janet表示：「以為這麼多年沒見，女兒會像當年一樣很愛、很想念她。」沒想到盧以恩的內心卻充滿厭惡感，甚至指著Janet說「她」而不願叫聲媽媽，當下她難過卻得忍著，還不能讓前夫王識賢看到自己脆弱的一面，這段收視達到2.0，成為第3集的高點。

第4集收視最高點則落在王識賢一家齊心為盧以恩慶生橋段，其中李玉璽扮演張飛打陀螺，Janet端出整桌好菜，連林暉閔都盛裝打扮來當盧以恩的一日新郎，全家人團聚，將盧以恩的願望一一實現，特別是王識賢親唱鳳飛飛經典歌曲〈心肝寶貝〉，這段催人畫面，收視更衝高至2.11。戲裡Janet是個不諳下廚的人，為了做菜給女兒吃，只好去找前夫王識賢求救，有趣的是，劇中Janet包得滿手傷口都是假傷，反而是劇中開小吃店的王識賢真的不小心被刀子切到一大片指甲，作勢討拍。

回顧戲裡與「前夫」王識賢的互動，Janet也分享她與家人間的相處之道，她表示以前跟老公George還沒結婚前，當時兩人是遠距離交往，常為了誰要飛去找誰之類的小事爭吵，隨著婚後有了孩子，反倒為了小孩在吵，但兩人有共識，絕不在小孩面前吵架，就算不認同對方的想法，至少要有一個人退讓，然後把話說清楚。劇中女兒盧以恩這驚天一鬧，讓她與王識賢有機會坐下來談，促成另類的「雙J」（Janet、Jason）合體，也讓網友更期待看到王識賢與李玉璽父子破冰。