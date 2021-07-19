在短短4年左右時間，大陸賣家在北美、歐洲市占率最大的電商平台亞馬遜壯大為一股主要力量。如今亞馬遜的大陸大型賣家到2020年底的銷售額占比居於第二、僅次美國。但眼下卻面臨危機。從5月開始，在深圳這個跨境電商腹地，被稱為「超級大賣家」的多家企業，由於刷單甚至是外導流量、不當吸收個資等問題，遭遇不同程度的封店等重罰。

一位遭遇封殺的企業高管形容，這次封殺是「史無前例」。據大陸自媒體吳曉波頻道引述該高管指出，亞馬遜的大陸區高層還因此事想要去美國總部為大陸賣家溝通和解卻被拒絕。在此之前，拒絕溝通的情況從未發生過。

而這次封店，按照亞馬遜官方的說法是，這些店鋪存在操縱用戶評論的行為，產生了大量的「虛假評論」。

同時因為賣家激烈競爭，大量大陸賣家還在亞馬遜平台上，採取向外導流的策略。雖然亞馬遜官方沒有公開提及此事，但多位大型賣家都認為，這是比刷單更嚴重的問題，甚至還觸及買家個資等問題，是亞馬遜下「狠手」的關鍵。

據一個知名醫療品牌的海外負責人衛武（化名）透露，他們的客戶也是這次事件當事人，不光送禮品卡誘導評論，此外還包括在包裝、卡片上提供自建獨立站連結等外鏈資訊，以構建「私域流量」。