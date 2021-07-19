全國三級警戒延長，各級學校停課，9月開學能否解封仍是未知數，不過，台北市長柯文哲昨在《台灣啟示錄》訪談拋下震撼彈，北市開學會採「線上線下混合班」，消息一出引發家長反彈，有家長抱怨「這樣家長是要一直家工作嗎？聽到很崩潰！」

北市視疫情規畫擬採線上線下混合班，並針對警消醫護子女、國小一、二年級、國九、高三，做特別的考量，不過，立刻引發家長抱怨指出，「家長真的很忙，也不可能一直在家工作，不是拋出政策就好，拜託柯市長不要一直拿北市的孩子當實驗品。」

育有小學5年級的家長說，開放5個學生到校，那這5個名額究竟如何安排，一定一堆家長搶破頭，雖然會擔心孩子在學校群聚，但疫情已趨緩，加上疫苗開始施打，真的有必要線上線下混合上課嗎？北市每次都搞一枝獨秀的把戲，累到的就是家長和老師。

此外，也有老師抱怨指出，「如果班級上5人到校，要顧學校5個人還好，但同時又要上20個人的線上課程，老師真的不是神力女超人沒辦法做這麼多事。」