昨（18）日中午，桃園市中正五街某大樓公寓的34歲徐姓女屋主，炒菜時不慎引發廚房火警，消防救護人員雖然及時趕到撲滅，但徐婦仍多處燒燙傷送醫治療，連帶家中不到5歲的3名幼童無人照料，因此協同救火的一名員警便充當起臨時奶爸，用「1抱2牽」的方式將孩子們送上警車載回警所，溫馨的畫面也被里長上傳臉書，不少網友看了都認證超級暖男，直呼「可以嫁給他了。」

根據警方指出，桃園市中正五街某大樓公寓的34歲徐姓女屋主，昨（18）日中午炒菜時不慎釀出火警，雖然火勢10幾分就迅速被消防人員撲滅，但她手腳有多處燒傷，須立即送醫治療，無奈家中2歲、3歲的兒子和5歲女兒無人照顧，外縣市上班的丈夫難即時返家，一時之間也不好託付親朋好友。

有鑑於此，員警江仲軒及李宗勳為了讓徐婦安心就醫，答應先行將小朋友帶返所內照顧，等待孩童父親來迎接。就這樣李宗勳抱著2歲小弟弟，手牽5歲小姐姐，而小姊姊又勾著3歲弟弟，3個孩子乖巧地跟在警察叔叔旁，一同在路口等候警車，暖心場景被一旁民眾拍下，傳給當地長德里彭沛妤里長，里長進而公開在臉書和IG，不少網友看了動容不已，大讚警消合力救災及照顧小孩的善舉，其中更有不少人敲碗，高呼李員警「很不錯可以嫁啦！」