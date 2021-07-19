行政院長蘇貞昌在7月6日時說，股市一再上新高，這是經濟基本面好，但民眾黨立委賴香伶今日召開線上記者會表示，自疫情爆發以來，觀光、旅行、旅館業受創嚴重，儘管13日起實施微解封，但效果有限，勞動部統計無薪假已經達到3.1萬人，政府應逐步研議解封配套措施，做好微解封飲食明確規範。

今日除賴香伶外，還包括中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽、台北市旅館公會理事長韋建華、大河之戀皇后號經理林書賦、台北影音節目製作商業同業公會總幹事蔡富等產業代表出席。

賴香伶指出，根據旅行業品質保障協會統計，去年至今已有40多家旅行社倒閉歇業，今年5月至今也有6家旅行社解散或退會，老牌旅行社「大地假期」因虧損數億元、也宣告停業。

李奇嶽表示，從去年的農曆年後，政府發布旅行禁令，加上今年的疫情，旅遊業衝擊更加嚴重，就業人數從4萬多人減少到2萬多人。去年政府的紓困貸款今年已經進入還款期，應該紓困能繼續展延，否則業者難以還款，也希望今年可以加碼貸款。

韋建華說，無論是住宿休息或是周邊的夜市攤商，也多以年輕族群為主要消費力。若年輕族群沒就業，就沒有多餘消費能力，而旅館業者本來有50％靠國內消費，如今因疫情加上國門長期關閉，觀光產業已是坐以待斃。

林書賦表示，觀光船舶業者幾乎完全進入停航停止營運的狀態，即使解封降級回復正常運營，估計也需要3年的時間重新盤整，才能恢復疫情前的營運規模。

蔡富說，雖目前已宣佈微解封，在遵守防疫管理措施準則下劇組可復工拍攝，不過電視台仍持觀望態度，尤其外景節目場地也待確定。建議政府運用公權力協調公部門單位協助劇組拍攝，否則就算開拍還是借不到場地。