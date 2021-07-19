烟花颱風強度逐步增強，有機會對台灣造成重大影響。（翻攝自氣象局）

烟花颱風強度逐步增強，有機會對台灣造成重大影響，水利署19日召集各所屬機關召開防汛視訊會議，水利署長賴建信要求全體動員、立即落實整備，以危害最大的情境來評估颱風動向。

水利署說，已經指示各河川局及水資源局應加速完成河道內在建工程、疏濬及破堤工區人員及機具撤離；水閘門檢查、抽水站運轉測試及抽水機預布；滯洪池提前放空等整備措施。並支援地方政府救災需求、協調橫移門關閉時間。水利署隨時即時掌握颱風動態及提供降雨預報，並對外揭露防災資訊，讓全民一起做好防災減災避災的準備工作。

為了確保颱風期間排水順暢，水利署逐一檢視各河川局河道瓶頸段是否完成疏通；防災應變人員是否完成編組；淹水感測器、水位站及CCTV等功能是否正常；重點防汛熱區抽水機具、防水擋板及防汛備料是否已準備到位且提前部署；防汛志工與自主防災社區是否已通知啟動。尤其自7月14日起花蓮連續地震，可能造成土石鬆動，為因應颱風帶來的強降雨，請對於強降雨山區道路可能中斷，請搶修險廠商預先進駐，避免孤島效應影響救災。

要求各河川局加強與地方政府溝通聯繫交換情資，提醒各縣市政府針對車行地下道派駐專人監控、加強溝渠清淤作業、提前放空滯洪池預留滯洪空間，落實疏散撤離計畫，抽水機管線橫跨馬路及救災設備之交通維持務必確實，避免影響通行安全。同時責成各區水資源局因應水庫位於高水位，預劃水庫調節性放水、洩洪、蓄水操作及高濁度應變與攔汙索卸除之整備，預先測試各項閘門機電設施功能備用油料均可達7天以上，並確保放水廣播系統測試正常。

水利署表示，烟花颱風初期可能對北部及東北部區域影響較大，後期可能替中南部帶來豪雨。第十河川局及臺北水源特定區管理局將在今明兩日，協調新北市政府、翡翠水庫管理局完成新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施巡檢，並確保排水系統暢通，減少淹水風險。雖降雨對水庫蓄水提升將有助益，但北區水資源局會審慎操作水庫，適時啟動排砂隧道，預劃高濁度應變整備作業，另發電機組及備用油料均可達7天以上，確保供水不中斷。第九河川局特別加強新城海堤、七星潭海岸 保護工、南北濱及化仁海堤等海岸防護及警戒。第一河川局針對184處水閘門及宜蘭縣政府60處水閘門檢查測試，大型移動式抽水機49台已經完成布置，沿海颱風暴潮溢淹及美福排水等防汛熱點均重點監控。第二河川局針對新竹市舊港島、苗栗頭份尖山里防汛熱點已預布抽水機。另對於颱風可能後續帶來西南風造成中南部發生豪大雨情形，請第三、四、五、六、七河川局亦不可大意，中區及南區水資源局對於各項供水應變、沖排淤及颱風後蓄水回升，對於降雨農業節水供灌，有效運用水資源，要與台水公司等單位密切聯繫落實準備。

水利署也呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。另外亦提醒民眾，可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。