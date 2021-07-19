國防安全研究院專文指出，PTT八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，也可能為陸製國藥疫苗銷台打開窗口，還暗示47個帳號是中共滲透的網軍，卻遭國民黨北市議員徐巧芯打臉，47個帳號支持民進黨比例高達74％；同黨北市議員羅智強19日怒酸，國家機器真的來了，政府試圖抹紅PTT，發出鬥爭報告，「蔡英文總統，想關PTT了嗎？」

「蔡英文，想關PTT了嗎？」羅智強表示，18日一篇報告被綠營大量引用，暗指在疫情期間，PTT煽動情緒的敘事模式增加，可能是對岸「認知作戰」的一環，還公布數個活躍帳號，試圖抹紅PTT。

羅智強說，而發表報告的竟是政府2大智庫「國防安全研究院」和「資策會」，這種文章就是典型的「抹紅一條龍」，民進黨用國家資源寫報告，再丟給側翼發訊息，親綠媒體製造新聞，背後目的就是把PTT鬥成「中共同路人」，減少PTT的可信度，甚至關台PTT。

羅說，民進黨可能忘了PTT作為最悠久的社群平台之一，鄉民總是指著當權者的鼻子罵，過去在馬政府時期，修理馬英九更是毫不手軟，政府防疫做得爛，人民在PTT上紓發心情，發文檢討民進黨，蔡英文卻不是改進施政，而是再帶一波風向，打壓PTT的言論自由。

「鄉民小心，國家機器真的來了！」羅說，最讓人遺憾的是政府花大量心力培育的專業智庫，搖身一變淪為民進黨的鬥爭工具，智庫多年的信譽掃地，民進黨目前的手法，只是醞釀關台的前哨戰，蔡英文不惜踐踏專業，也要發出這篇鬥爭報告，未來必有更多動作。

另外，羅智強日前喊出「若我當台北市長，自購足額疫苗救台北，希望台北市長柯文哲可採納」，如今柯也鬆口考慮自購疫苗，羅智強說，很肯定柯文哲在很短的時間內，接受了這項建議，並宣示評估購買足額的第3劑疫苗，「我給柯文哲肯定！」