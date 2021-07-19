除一線城市外，新一線城市也是大陸當下人口流入的重點地區。根據第一財經整理大陸中國房價行情平台上，15個新一線城市的6月平均單價數據，發現有9個城市超過每平方公尺2萬元（人民幣，下同），其中杭州位居第一，南京第二，同時大陸中西部的武漢、西安均價也都超過2萬元門檻。

在榜尾端則有4個城市單價低於每平方公尺1.5萬元，分別是長沙、瀋陽、重慶和鄭州，這些城市來自中西部和東北。其中中部強省會每平方公尺1萬1065元，不到杭州的1／3，在新一線城市中最便宜。

據第一財經·新一線城市研究所近期發佈的《2021城市商業魅力排行榜》，成都、杭州、重慶、西安、蘇州、武漢、南京、天津、鄭州、長沙、東莞、佛山、寧波、青島和瀋陽成為了2021年的新一線城市。

根據資料顯示，目前15個新一線城市中，有9個城市房價超過每平方公尺2萬元，其中杭州以每平方公尺3萬7558元位居第一。自從去年底杭州房價超越南京後，目前兩者差距已經拉大，如今杭州每平方公尺比南京高出約3500元。

值得注意的是，9個單價超過每平方公尺2萬元的新一線城市中，前7個都來自東部沿海地區。來自中西部的武漢、西安單價則分別達到了2萬257元與2萬197元。