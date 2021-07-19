猴子要翻牆逃離時南瓜掉落。（黃錫墉提供／李忠一宜蘭傳真）

猴子折回抱起南瓜再次翻牆逃離。（黃錫墉提供／李忠一宜蘭傳真）

掉落的南瓜險些砸中黃錫墉妻子的車子。（黃錫墉提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉前鄉長黃錫墉，卸任後務農種南瓜。（黃錫墉提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉前鄉長黃錫墉任期屆滿後專注務農，這2年來他開始種南瓜，昨天清晨他外出回家後，發現自宅遭入侵，查看監視器畫面後，才驚覺竊賊是一隻體型碩大的猴王，但這隻猴王卻挑上最重的南瓜行竊，又因南瓜太重而失手兩次，逗趣畫面也引起討論。

黃錫墉2年前鄉長任期屆滿後專注務農，他在鄉長任內有種三星紅龍果，但因鄉政繁忙疏於照顧，紅龍果還受有病蟲害，卸任鄉長後專注務農，並改種成本低、存活率高的南瓜。

他說，昨天清晨回家時，發現鞋架與清潔用具有被動過，一度以為遭竊，看監視器「原來是隻潑猴！」那時放在屋簷下有一堆南瓜，但這隻體型碩大的猴王，偏偏挑最重、約3台斤的南瓜行竊。

猴王抱起南瓜後迅速離開，但要攀爬外牆時，只能用單手抱南瓜，重心不穩導致南瓜掉落在地面上，猴王又趕緊跳下抱回南瓜，翻牆前再度失手，最後也顧不得掉落在地上的南瓜而逃離黃宅。

黃錫墉說，其實南瓜有被偷過一次，但當時種的是重量較小的栗子南瓜，這次種的南瓜是較大的夏季品種，重量都約有2台斤，猴王偷的南瓜掉下來時，還差點砸到老婆的車子，所幸沒有砸中，不然還真不知道要找誰索賠。

黃錫墉笑說，雖然是希望跟猴子和平共處，對南瓜被偷並不在意，但也不會刻意去養，以免猴群「呷好逗相報」，屆時還得了？黃錫墉將畫面貼在網路上後，引起網友討論，有人笑說猴子很有毅力，還回頭拿，也有人說猴子連重量更重的冬瓜都可偷拔去，南瓜算小事。