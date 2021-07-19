現在正是竹筍盛產的季節，新北市三峽農會推廣「三峽竹筍節」已20多年，為了因應三級警戒，首次舉行線上活動，結合在地20間店家，設計出梨仔筍口味的水餃、油飯、雞蛋糕等商品，同時向當地農友採購萬斤竹筍，盼藉此幫助經濟受創的店家和農友。

三峽農會指出，往年三峽竹筍節都是在室外設攤，由農會和在地農友販賣農產品，增加收入，但三級警戒後無法再設攤，許多農友頓失經濟收入，在地店家生意也不佳，為了有效將資源回饋在地，因此發想合作計畫，邀請店家們參與竹筍節，設計竹筍料理，並將客流量導入至店家內，協助疫情下慘澹的小吃業者。

三峽農會總幹事張永巨表示，22日起為期一個月的竹筍節，將與餃子館、雞蛋糕、滷味、簡餐等類型店家合作，每間店家限定推出1、2道的竹筍料理，而在農會的鮮農直賣所每周也會有移動餐車現場料理，直接做烹調販售，所有店家使用的都是在地筍農的竹筍，農會在期間將採購萬斤竹筍，供店家料理使用。

張永巨說，竹筍節對當地農友而言是重要銷售管道，這次疫情除了希望給農友更大的支持，也希望將竹筍推廣到在地店家，藉此重振地方的餐飲業發展，盼民眾一同參與，品嚐三峽的在地滋味，另外活動期間也正值父親節，農會也會推出趣味繪畫比賽，挑選優秀作品，提供春綠茶蛋糕、蜜香紅茶、碧螺春綠茶禮盒等當地農特產品，最新活動資訊也將放在三峽農會臉書粉絲團（https：／／www.facebook.com／chat.for.tea）。