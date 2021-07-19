「金嗓天王」費玉清跟隨摯友江蕙腳步，在2019年11月最後一場個人演唱會上宣布封麥，雖這2年多來不時因各式傳聞而登上媒體版面，但實際上開啟第二人生的小哥，退休生活過得怡然自得，硬要說缺點什麼，可能是多年來身邊始終無伴，而他的親哥哥張菲曾曝光過弟弟一個小怪癖，可能對他交往另一半有點影響。

「小哥」費玉清出道46年，用金嗓唱出許多華語經典金曲，唱出名聲也唱到財富，而他平時生活簡單樸實，賺到了錢就拿來投資房地產，買房買到行經某處說條件不錯想詢價，結果根本就是他早前已經買下的房子，而長得斯文、有才華又身價不凡的費玉清，應當是搶手的黃金單身漢，但他自出道以來很少傳緋聞，跟好友江蕙不時被湊對，二姐還笑稱老來要是沒對象，跟費玉清作伴也不錯，但兩人卻始終沒譜，不禁讓人覺得疑惑。

事實上，費玉清的生活清心寡慾，甚至有點微妙的程度，連他的親姊恆述法師跟哥哥張菲，有時也覺得納悶，菲哥早期就曾多次在節目中聊過，說弟弟私下有個怪癖，不交女友但卻會養雞，就把雞養在家裡的浴缸中，養動物難以保持整潔就算了，還會吵鬧，張菲說弟弟的寵物公雞，會跳到浴室的鏡子前，以為倒影是另一隻公雞，因此天天對著鏡子生氣互鬥，但費玉清看著倒是覺得很有趣，生活中的小趣味卻是他人眼中的一個怪癖，另一半要能配合這件事，其實也不簡單。

費玉清也曾受邀上《金星秀》，聊到都60多歲了還單身，他本人倒是不覺得有什麼問題，吐露很習慣一個人，「就算保母不在家都可以」，主持人金星追問，那如果老了病了，總得有人照顧吧？小哥則回應自己一直都很健康，所以不需要人家照顧，各方面都很樂於獨自生活。