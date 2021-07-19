美股第二季報季公布開跑，根據Factset預估，仍可望繳出亮眼獲利增長表現，預估S&P500企業第二季獲利成長率可望達64％，產業別來看，包括工業、非必須消費、金融及原物料等，都繳出超過100％的獲利增長，成長率分別為349.7％、207.7％、119.5％和118％，僅公用事業獲利呈現微幅衰退現象。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，在疫情逐步受控、疫苗覆蓋率提升下，對於經濟和商務活動恢復有相當程度的幫助，美國正逐漸朝疫情前的生活邁進，今年來看景氣及迄盈餘有望持續回升，通膨壓力仍可控，加上資金環境仍寬鬆，政策面上亦有基礎建設計畫，整體而言仍相對有利於風險性資產表現延續，美股後市仍不看淡。

惟投資布局上仍須關注企業財報表現及所釋出展望、8月全球央行年會聯準會相關言論，配置上建議可採成長與價值股並重，類股看好金融、工業、內需消費、科技等表現。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，在景氣復甦的驅動下，今年第一季美國金融業獲利繳出不錯的成果，第二季表現亦有望延續，受益於預期貸款及資產品質改善、利率上揚有助利差收入、數位化有利成本降低等利多，分析師大幅上調金融業全年獲利預估。

同時先前23家參與壓力測試的銀行，皆以遠超最低標準的成績通過考核，顯示銀行業體質穩健，表現仍不看淡，其所發行的特別股，在資產品質上更為無虞，潛在表現值得期待。