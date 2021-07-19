疫苗覆蓋率提升，全球經濟迎來強力反彈，但劇烈成長的市場需求讓供應鏈陷入緊繃，尤其貿易量上升，導致全球航運費率飆漲，企業承擔的運輸成本也隨之增加，美國重型設備業者William Taylor坦言，供應鏈正面臨一場災難，除了運輸費率瘋狂上漲外，即使我們接到訂單，供應鏈也沒有信心能滿足需求。

AmericanShipper報導，重型機械設備商Taylor Group創辦人William Taylor上周出席參議院商務委員會舉行的聽證會時，說明供給鏈緊繃、通貨膨脹及成本上漲等因素對企業帶來的壓力與影響。

William Taylor表示，「供應鏈正面臨一場災難，我們的生產線一直在運作，但我們的原料供應商或運輸公司出現30%到75%的漲價，最糟糕的是，我們雖然接到訂單，但供應鏈沒有信心滿足需求，而且這並不是個案，美國成千上萬的製造商都面臨此狀況。」

此外，William Taylor點出運輸費率飆漲的壓力最為沉重，他說：「供應不足和需求旺盛同時出現，航運費率已漲了3.5倍，我們一直在尋找替代方案，但所有的運輸成本都提高很多，勞動力短缺也大大影響運作，失業津貼讓許多人不想重返工作崗位。」

共和黨參議員Roger Wicker則說：「供應鏈的控制權落入少數的國家中，使得許多美國企業受到干擾，這是我們所經歷的現況。」

儘管如此，航運產業分析師多半認為，只能等待市場需求緩解後才有可能好轉，最快要等到2022年，標普全球普氏貨櫃貨運市場專家George Griffiths則說：「我們認為下一季費率即使沒有上漲也會保持現在的高檔，而且肯定不會從現在的水準下跌。」