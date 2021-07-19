無人城市低空物流，正從噱頭逐步成為現實。在前不久的2021世界人工智慧大會上，美團無人機首次正式對外亮相。美團無人機業務負責人毛一年透露，未來5到10年無人機配送可以規模化，透過無人機和人力協同配送騎手能提高效率，改善工作的體驗。

根據鈦媒體報導，在滿足民航相關管理要求並於2020年完成了15萬架次飛行測試後，2021年1月，美團無人機就在深圳完成了面向真實用戶的首條試運行航線飛行任務。統計到4月中旬，相關訂單已突破1000單。6月美團無人機已完成超20萬架次的飛行測試，配送真實訂單超過2500單。

毛一年介紹「未來人機協同配送，小哥是取餐員的角色」。目前的人機協同配送過程中，騎手拿到菜品、商品打包餐箱後，還要為無人機手動裝載。隨後無人機起飛前，後台會發一條航線指令飛向目的地，降落後會自動卸載餐箱，收到返航的指令後可自主返回。

毛一年表示，接下來一兩個月就可以實現用設備自動裝餐的過程，理想情況下，無人機只用400秒就能覆蓋半徑3公里的區域，比路面行駛速度更快。