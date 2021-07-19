花蓮縣環保局輔導128家業者完成設置紙容器回收設施，並輔導15處社區、公寓大廈設置完善資源回收設施，成立2處示範站，強化業者與民眾須落實垃圾分類。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

外送平台興起，加上三級警戒，餐廳不開放內用，以致紙容器暴增，花蓮縣環保局統計，今年1至4月已達去年半年數量，5、6月疫情影響，回收場暫停分類工作，數量十分可觀，因此輔導15處社區、公寓大廈設置完善資源回收設施，成立2處示範站，同時也在禁止內用期間，輔導128家餐飲業者在店內設置紙餐具回收區，替解封先做準備，讓回收人員日後更能快速分類。

環保局統計，今年1至6月紙容器變賣量，花蓮市有82萬公斤、吉安鄉73萬公斤，去年同期花蓮市則為126萬、吉安鄉84萬公斤；環保局廢棄物科長張華鈺指出，今年同期雖比去年少，不過5、6月因疫情，回收場人員暫停分類工作，因此今年數據等同於只記錄到1至4月，已逼近去年半年的數量。

回收場第一線人員私下指出，因外帶及外送的民眾變多，紙容器數量確實有大幅增加，目前還有很多還沒分類完成，若加上5、6月的數量，恐是去年同期的一倍。

由於環保署6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，只要內用有提供座位，供消費者現場食用，以紙餐具盛裝餐點的自助餐店及便當店，10月1日起須裝設供紙餐具回收的資源回收設施，並明顯標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，以改善紙餐具分類回收情形。

環保局目前已輔導128家業者完成設置，尚有12家業者將持續輔導，若不想被管制的業者，環保局則說，可主動將內用紙餐具改成重複清洗的環保餐具，或提供優惠鼓勵民眾自備環保餐具。

另外，環保局也輔導15處社區、公寓大廈設置完善資源回收設施，分別在花蓮市國福里及勞麗士大樓成立2處示範站，強化民眾垃圾分類，讓資源回收物能確實被分類，降低垃圾量產生。

環保局表示，做好回收也是防疫的一環，用完的紙餐具，只要用衛生紙或紙巾擦乾淨、堆疊起來就可回收，塑膠餐具或瓶罐等則可用清水清洗後回收，除了能提升住家回收區的環境清潔，更能讓回收人員在分類工作上更加順暢。