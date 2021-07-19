中鋼7、8月盤價連續開平盤後，下游製管廠持續穩價。鋼管廠美亞(2020)第二季營收續揚，單季營收約16.69億元，季增約22.5%；上半年營收30.33億元，年增23.9%。下半年本業營運可望持續穩健，全年營運比去年成長可期。

受到國內疫情影響，以及為穩定市場價格，中鋼7、8月盤價連續開平盤後，製管廠認為後市看好、堅持價格。

第二季鋼市續旺，加上價格上漲。鋼管廠美亞(2020)第二季營收續揚，單季營收約16.69億元，季增率近22.5%，本業營運續旺。

美亞(2020)自結5月EPS 0.19元，較4月的0.35元下滑，主要是受業外投資有價證券損失影響，本業仍穩健。6月營收增至5.99億元，受惠鋼價走揚，美亞6月本業獲利可望優於5月，下半年亦不看淡。隨著今年鋼市熱絡，價格趨漲，公司全年營收、獲利將顯著優於去年。

美亞4月營收5.05億元，年增46%，自結稅後淨利7700萬元，年增144%，EPS 0.35元。5月營收5.64億元，年增32%，自結稅後淨利4300萬元，年減14%，EPS 0.19元。累計4、5月稅後淨利1.29億元，EPS 0.54元，累計今年前5月稅後淨利4.48億元，EPS 2.01元。

法人表示，全年來看，美亞受惠需求穩健，鋼價走揚，今年營收、獲利將優於去年，EPS上看3.5元，較去年的1.76元倍增。

美亞第一季本業穩定獲利加上業外挹注，單季每股賺1.47元。第一季營收13.63億元，營業淨利1.17億元，業外淨利2.45億元，淨利3.27億元，每股淨利1.47元。