行政院今（19）日上午召開擴大防疫會議，指揮中心指揮官陳時中在會中表示，目前疫情已接近降為二級標準，行政院長蘇貞昌說，請相關部會預做準備，妥為規劃。

今日會議除蘇貞昌、陳時中外，還包括內政部長徐國勇、教育部長潘文忠、經濟部長王美花、交通部長王國材、勞動部長許銘春、文化部長李永得、農委會主委陳吉仲、內政部次長陳宗彥、衛福部次長石崇良、薛瑞元、疾管署長周志浩、副署長莊人祥、羅一鈞及食藥署吳秀梅署長出席會議。

衛福部指出，目前包括口罩、防護衣、防疫酒精等防疫物資都有做充足的準備，目前全國7302床的專責病房尚有90.9％的空床率，中央集中檢疫所亦有77.7％的空床率，尚足因應。

陳時中表示，三級警戒防疫措施自上週適度鬆綁後，由於國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。

蘇貞昌說，在國人的配合下，國內疫情得以稍獲控制、朝好的方向發展，但也不能掉以輕心，未來管制即使降級，也應循序漸進，仍請相關部會預做準備，妥為規劃，按指揮中心所定原則，依各管業務的具體情形，訂定符合防疫需求的相關指引，並請行政院祕書長李孟諺協助盤整，以利民眾遵循並保護國民健康。