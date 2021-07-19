新泰塭仔圳市地重劃案第一區（新莊中正路以北）6月25日正式申報開工，首重防汛工程以及30米道路施作，新北市府7月初起進行區內防汛工程外，今進行30米計畫道路地上物拆除佔地總面積約3549平方公尺的連棟鐵皮屋，一周內拆除完成。塭仔圳預計於2026年完成重劃。

新北地政局表示，今拆除的地上物為已點交的連棟鐵皮屋，一排共7棟皆為同一地上物所有權人，佔地總面積約3549平方公尺，屋主積極配合市府重劃政策，於4至7月陸續騰空點交完成，由於此連棟鐵皮屋座落於優先施作的30米計畫道路，市府19日進場拆除，工程廠商出動4部大型機具，預計一周拆除完成。

地政局表示，塭仔圳重劃第一區自動搬遷期限至110年9月；第二區則至110年12月，地上物所有權人可採素地點交（自行拆除建物）或屋內騰空點交，兩種方式皆須自行清除廢棄物及垃圾，逾期點交者，將不發給原核定的自動搬遷獎勵金，並將進行強制拆除作業。